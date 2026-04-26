Перерабатывать отходы в Казахстане должно быть выгодно - эксперт
Переход от линейной модели к циркулярной экономике в сфере управления отходами открывает новые возможности для бизнеса и способствует росту переработки. Об этом в подкасте BIZDIÑ ORTA заявил управляющий директор АО «Жасыл Даму» Данияр Байгараев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, традиционная система воспринимает отходы исключительно как проблему, тогда как современный подход рассматривает их как ресурс.
— Линейная система управления отходами — это всегда парадигма, при которой отход — это проблема: его образовали и не знают, что с ним делать. Циркулярная экономика — это другая парадигма, где отходы воспринимаются как сырье и источник дополнительной прибыли, — отметил Данияр Байгараев.
Он подчеркнул, что важным шагом стало принятие Концепции управления всеми видами отходов, разработанной Министерством экологии.
— Впервые за 35 лет независимости в Казахстане принята Концепция управления всеми видами отходов. В ее разработке участвовали порядка 120 экспертов — как национальных, так и международных. Это первый системный программный документ, который систематизировал всю отрасль, — сообщил он.
В рамках реализации документа уже запущен блок законодательных инициатив, направленных на формирование прозрачных правил и стимулирование бизнеса.
— Мы прорабатываем правила управления и меры стимулирования. Когда появляются дополнительные меры регулирования — это всегда хорошо, потому что мы уходим от хаоса к системному управлению отходами, — пояснил представитель АО «Жасыл Даму».
Особый акцент, по его словам, делается на вовлечении предпринимателей в переработку отходов.
— Мы должны провести учет всех отходов, понять дефицит инфраструктуры и предложить конкретные решения. Сейчас формируется крупный портфель проектов. Самое главное — предложить эти отходы бизнесу, — отметил он.
Ключевым фактором, по мнению эксперта, станет экономическая заинтересованность предпринимателей.
— Как только бизнес увидит те отходы, которые можно перерабатывать, и поймет, какую добавленную стоимость можно извлечь, запустится главный процесс — рост переработки, — подчеркнул Данияр Байгараев.
Он добавил, что увеличение объемов переработки напрямую влияет на экологическую ситуацию.
— Если переработка растет, захоронений становится меньше, а значит мы реально помогаем экологии, — заключил он.
Эксперты считают, что развитие циркулярной экономики позволит Казахстану не только сократить нагрузку на окружающую среду, но и создать новые точки роста для бизнеса.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запускают экологический проект по переработке отходов в Астане.