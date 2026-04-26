РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Перерабатывать отходы в Казахстане должно быть выгодно - эксперт

    Переход от линейной модели к циркулярной экономике в сфере управления отходами открывает новые возможности для бизнеса и способствует росту переработки. Об этом в подкасте BIZDIÑ ORTA заявил управляющий директор АО «Жасыл Даму» Данияр Байгараев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор, раздельный сбор мусора, пластик, мусоровоз
    Коллаж: Kazinform

    По его словам, традиционная система воспринимает отходы исключительно как проблему, тогда как современный подход рассматривает их как ресурс.

    — Линейная система управления отходами — это всегда парадигма, при которой отход — это проблема: его образовали и не знают, что с ним делать. Циркулярная экономика — это другая парадигма, где отходы воспринимаются как сырье и источник дополнительной прибыли, — отметил Данияр Байгараев.

    Он подчеркнул, что важным шагом стало принятие Концепции управления всеми видами отходов, разработанной Министерством экологии.

    — Впервые за 35 лет независимости в Казахстане принята Концепция управления всеми видами отходов. В ее разработке участвовали порядка 120 экспертов — как национальных, так и международных. Это первый системный программный документ, который систематизировал всю отрасль, — сообщил он.

    В рамках реализации документа уже запущен блок законодательных инициатив, направленных на формирование прозрачных правил и стимулирование бизнеса.

    — Мы прорабатываем правила управления и меры стимулирования. Когда появляются дополнительные меры регулирования — это всегда хорошо, потому что мы уходим от хаоса к системному управлению отходами, — пояснил представитель АО «Жасыл Даму».

    мусорный полигон
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Особый акцент, по его словам, делается на вовлечении предпринимателей в переработку отходов.

    — Мы должны провести учет всех отходов, понять дефицит инфраструктуры и предложить конкретные решения. Сейчас формируется крупный портфель проектов. Самое главное — предложить эти отходы бизнесу, — отметил он.

    Ключевым фактором, по мнению эксперта, станет экономическая заинтересованность предпринимателей.

    — Как только бизнес увидит те отходы, которые можно перерабатывать, и поймет, какую добавленную стоимость можно извлечь, запустится главный процесс — рост переработки, — подчеркнул Данияр Байгараев.

    Он добавил, что увеличение объемов переработки напрямую влияет на экологическую ситуацию.

    — Если переработка растет, захоронений становится меньше, а значит мы реально помогаем экологии, — заключил он.

    Эксперты считают, что развитие циркулярной экономики позволит Казахстану не только сократить нагрузку на окружающую среду, но и создать новые точки роста для бизнеса.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запускают экологический проект по переработке отходов в Астане.

    Теги:
    Бизнес BIZDIÑ ORTA Переработка отходов Экология JIBEK JOLY Экономика
    Азиза Закумбаева
    Автор
    Сейчас читают