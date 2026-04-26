Перерабатывать отходы в Казахстане должно быть выгодно - эксперт

По его словам, традиционная система воспринимает отходы исключительно как проблему, тогда как современный подход рассматривает их как ресурс.

— Линейная система управления отходами — это всегда парадигма, при которой отход — это проблема: его образовали и не знают, что с ним делать. Циркулярная экономика — это другая парадигма, где отходы воспринимаются как сырье и источник дополнительной прибыли, — отметил Данияр Байгараев.

Он подчеркнул, что важным шагом стало принятие Концепции управления всеми видами отходов, разработанной Министерством экологии.

— Впервые за 35 лет независимости в Казахстане принята Концепция управления всеми видами отходов. В ее разработке участвовали порядка 120 экспертов — как национальных, так и международных. Это первый системный программный документ, который систематизировал всю отрасль, — сообщил он.

В рамках реализации документа уже запущен блок законодательных инициатив, направленных на формирование прозрачных правил и стимулирование бизнеса.

— Мы прорабатываем правила управления и меры стимулирования. Когда появляются дополнительные меры регулирования — это всегда хорошо, потому что мы уходим от хаоса к системному управлению отходами, — пояснил представитель АО «Жасыл Даму».

Особый акцент, по его словам, делается на вовлечении предпринимателей в переработку отходов.

— Мы должны провести учет всех отходов, понять дефицит инфраструктуры и предложить конкретные решения. Сейчас формируется крупный портфель проектов. Самое главное — предложить эти отходы бизнесу, — отметил он.

Ключевым фактором, по мнению эксперта, станет экономическая заинтересованность предпринимателей.

— Как только бизнес увидит те отходы, которые можно перерабатывать, и поймет, какую добавленную стоимость можно извлечь, запустится главный процесс — рост переработки, — подчеркнул Данияр Байгараев.

Он добавил, что увеличение объемов переработки напрямую влияет на экологическую ситуацию.

— Если переработка растет, захоронений становится меньше, а значит мы реально помогаем экологии, — заключил он.

Эксперты считают, что развитие циркулярной экономики позволит Казахстану не только сократить нагрузку на окружающую среду, но и создать новые точки роста для бизнеса.

