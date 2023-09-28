Переполненные школы в Астане: власти обещают решить проблему

Вопрос нехватки ученических мест в школах столицы будет решен в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель акима города Астаны Есет Байкен на брифинге Службы коммуникаций столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- На сегодня в столице проживают, согласно статистическим данным, более 460 тысяч детей. Из них в воспитанники детских садов - более 66 тысяч, учащиеся школ - около 260 тысяч, студенты колледжей - более 34 тысяч. Систему образования столицы представляют 734 организации, с общим охватом 337 тысяч детей. Из них 171 школа, 525 детских садов и 11 организаций дополнительного образования. По школам – Астана, как столица и крупный мегаполис, продолжает оставаться центром притяжения, в связи с чем растет численность населения города, в том числе детей школьного возраста. Несмотря на то, что за последние 4 года в столице было построено около 40 школ, которые позволили создать 82 тысячи ученических мест, дефицит мест сохраняется и составляет более 28 тысяч. В связи с этим, в городе функционируют 8 трехсменных и 16 переуплотненных школ, что является одним из основных вызовов на повестке дня акимата, – сказал Есет Байкен.

Спикер рассказал о мерах, принимаемых для решения проблемы нехватки ученических мест в школах столицы. В 2023 году будет построено 11 школ на 16 тысяч мест, 4 из которых уже сданы в эксплуатацию и функционируют, 7 школ будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. В 2024-2025 годах запланировано сдать в эксплуатацию 30 школ на 69 тысяч мест. В рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2025 года будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест, из которых 15 школ в районах Нура и Есиль. Дополнительно, акиматом утверждены 20 земельных участков, по которым начато проектирование для строительства школ. Всего, в ближайшие 4 года планируется построить 64 школы на 177 тысяч ученических мест.

По словам заместителя акима столицы, принимаемые меры позволят не только решить текущие проблемы перегруженности школ, но и исключить в будущем вопрос дефицита ученических мест до 2035 года.