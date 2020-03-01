Перепись всех казахстанцев в Японии проводит посольство РК

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Японии проводит перепись всех казахстанцев в связи со вспышкой коронавируса в этой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

Посольство разместило обращение к казахстанцам.

«Уважаемые граждане Республики Казахстан! Посольством РК проводится перепись всех граждан Казахстана в связи с неблагоприятно развивающейся эпидемиологической ситуацией на территории Японии. Для оповещения дальнейших действий в случае ЧС, просим предоставить свои личные данные (ФИО, дата рождения, адрес и контакты) по следующей ссылке . Благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии, в Посольстве РК для казахстанских граждан в Японии открыта горячая линия по телефону +81 80 2111 0909.

В Японии в настоящее время подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.