Перепись важна для социального и инфраструктурного развития мегаполиса - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о необходимости переписной кампании, призванной дать объективную картину развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира на телеканале «Алматы», аким города напомнил, что перепись населения проводится один раз в 10 лет во всех цивилизованных государствах, стремящихся к устойчивому развитию.

«Перепись у нас практически заканчивается. В конце месяца мы должны полностью завершить. В принципе мы видим всю разъяснительную работу, которая была проведена до этого. По плану двигаемся. У нас до 15 октября перепись шла в электронном формате. Сейчас наши волонтеры ходят по домам и квартирам и в ручном режиме переписывают на планшеты. Все вы, наверное, знаете, что перепись идет раз в 10 лет не только в нашей стране, но и везде. Это очень важная работа, общенациональная задача каждого человека, который проживает в той или иной стране. Это очень важно, чтобы мы знали не только количественный, но качественный состав населения», - сказал аким.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что в переписную анкету включены многие вопросы, отражающие социальное развитие каждого жителя страны. Он обратился к жителям города с просьбой содействовать переписной кампании, от результатов которой зависит дальнейшее развитие мегаполиса.

Аким добавил, что не надо бояться интервьюеров, их можно определить по специальной форме. Каждый интервьюер-переписчик будет иметь при себе удостоверение с фотографией и печатью Департамента статистики Алматы, шарф и сумку с символикой национальной переписи и электронный планшет для введения данных.





«Удостоверение можно проверить через компьютер и узнать, есть ли на самом деле такой переписчик, который к вам пришел. Все наши волонтеры вакцинированы, имеет ПЦР-справку. Поэтому не надо бояться», - заметил он.





Напомним, перепись 2021 года проводится в двух форматах. Первый, онлайн, завершился 15 октября. Второй, путем подомового обхода, продлится с 1 по 30 октября.





За каждым интервьюером в Алматы закреплены 833 жителя, которых ему необходимо опросить. В планшет каждого интервьюера занесен только его участок, зайти на другой участок он не может. Если интервьюер не застал жителей дома, то он в обязательном порядке оставляет им уведомление со своим номером телефона, где указана просьба жильцам перезвонить ему для согласования удобного времени для повторного визита по данному адресу для того, чтобы провести перепись данной семьи.