Перепись населения: педагоги проводят интервью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 октября проводится перепись населения в режиме офлайн. Интервьюеры обходят дома тех, кто еще не ответил на вопросы в режиме онлайн. О том, как идет перепись в Алматы, рассказал руководитель Департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Айдар Абилдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас у нас 2280 интервьюеров, 327 инструкторов и 37 уполномоченных. В каждом районе все это разбито, 4-6 уполномоченных в зависимости от численности населения района, на каждого уполномоченного 9 инструкторов - это старшие. У каждого инструктора семь интервьюеров. Как пирамида получается. Мы давали объявления, работали с районными акиматами. Привлекли этих людей. У нас много педагогов пришло. Это очень хорошо, что педагоги, так как их знает население этого района, а они знают этих людей. Потом это возрастные люди, не совсем юноши, не студенты, они умеют разговаривать с людьми, находить общий язык. Это немаловажно», - ответил спикер в ходе прямого эфира на телеканале Алматы.

Он добавил, что педагоги обходят дома в свободное от работы время.

«Мы понимаем, что педагогика - это очень нужная профессия, они учат наших детей, но они нам очень сильно помогают. Большое им спасибо за то, что помогает провести это мероприятие республиканского масштаба. Это национальная перепись и это важный момент. Педагоги в основном ходят в выходные дни, и они в основном по полдня работают. У них 3-4 часа свободного времени есть ежедневно пройтись. Им дается 30 дней, в течение этого времени они должны опросить где-то 850-900 человек. У нас 28,5% населения уже онлайн прошло перепись, там они переписывать и тратить время не будут, просто придут, спросят, если человек прошел, то проверят по коду, если подтвердится, то идут дальше», - сказал Айдар Абилдабеков.

По его словам, Алматы не в лидерах по количеству, прошедших опрос.

«У нас в Казахстане есть 14 областных центров и три мегаполиса. Во всех трех мегаполисах картина в принципе одинаковая. В областях ситуация другая: там есть областной, районный центры, сельские округа. В сельских округах население наперечет известно, там методом устной почты проходят все, помогают друг другу, там не так много времени тратится в пробках, у них более все стабильно, там спокойно проходят. В крупных районных центрах есть немного сложностей, а в мегаполисах все занятые», - сказал он.

Айдар Абилдабеков также добавил, что интервьюеры в среднем получат зарплату в размере более 100 тысяч тенге. Им также разрешено передвигаться по городу на общественном транспорте бесплатно.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

Ранее официальный представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубеков рассказал о том, как будут защищаться персональные данные казахстанцев, входят ли в перепись иностранные граждане и куда будут переданы 20 тысяч планшетов интервьюеров.

Кроме того, было разъяснено, можно ли отказаться от переписи населения. Отметим, что перепись продлится до 15 октября на сайте sanaq.gov.kz. Доступ к сайту обеспечен круглосуточно. Граждане вне зависимости от местонахождения смогут самостоятельно при помощи виртуального помощника пройти перепись, заполнив переписные листы на себя и на членов своей семьи.