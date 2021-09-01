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    13:50, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Переобучать учителей раз в три года предложил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаи, когда педагоги проходят курсы за свой счет», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

    Ранее Глава государства заявил, что на увеличение заработных плат педагогов дополнительно направят 1,2 трлн тенге.


    Теги:
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