Переобучать учителей раз в три года предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаи, когда педагоги проходят курсы за свой счет», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Ранее Глава государства заявил, что на увеличение заработных плат педагогов дополнительно направят 1,2 трлн тенге.