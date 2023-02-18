Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Перенести бумажный завод за город просят жители Алматы

18 Февраля 2023, 01:26
Перенести бумажный завод за город просят жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Наурызбайского района Алматы попросил акима мегаполиса Ерболата Досаева перенести бумажный завод подальше от жилых комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Алматинской области есть бумажный завод, который прилегает к городу Алматы. Когда завод работает, то на весь район от ЖК «Alma city» до «Nurly Dala» стоит ужасный запах. Также там имеется два отстойника. Нужно этот завод перенести за город, чтобы он не отравлял воздух жителям. А вместо него построить школу, детский сад либо какой-то центр досуга для жителей района», - обратился к акиму алматинец.

Ерболат Досаев ответил, что бумажный завод находится на территории Алматинской области.

«Перенести завод куда-либо - это нелегкое дело. Там тоже работают люди, они являются налогоплательщиками области. Но я попрошу, чтобы аким Алматинской области дал поручение и с собственниками предприятия отработали, рассмотрели вопросы экотребований», - сказал аким.

Ранее алматинцы просили акима перенести завод тяжелого машиностроения за черту города, закрыть цементный завод в Жетысуском районе и перенести угольную базу в Турксибском районе.


Новости по теме
Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
Место под строительство мусорного полигона ищут в Петропавловске
Теги:
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
Студенческие общежития на 12 тысяч мест планируют построить в Алматы до 2025 года
В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
Какие уловки используют «зайцы» в автобусах и троллейбусах Алматы
Казахстанцы наблюдают сближение Юпитера и Венеры
Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей