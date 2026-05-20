Перемещение биткоинов отслеживается даже через десять лет бездействия

Компания Arkham (ARKM), специализирующаяся на блокчейн-аналитике, сообщила, что 500 биткоинов ($BTC), связанных с ирландским наркоторговцем Клифтоном Коллинзом, уроженцем Дублина, были перемещены после того, как около десяти лет оставались без движения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

В период с 2011 по 2012 год Коллинз накопил около 6000 $BTC, в основном за счет доходов от выращивания и продажи марихуаны. Он хранил криптовалюту на 12 отдельных адресах. После его ареста в 2017 году многие считали, что средства были утеряны или конфискованы по решению суда. Недавняя транзакция этих монет возобновила интерес к делу и подняла вопросы о судьбе оставшихся активов.

Движение средств с давно неактивных биткоин-адресов часто привлекает внимание правоохранительных органов, аналитиков и всего криптосообщества. Такие транзакции могут указывать на то, что средства, которые ранее считались недоступными, находятся под контролем человека, имеющего доступ к приватным ключам. В этом случае перевод может быть частью процесса ликвидации, консолидации или перемещения активов на новые кошельки, что потенциально может усложнить любые юридические действия или попытки изъятия средств.

Перемещение 500 $BTC подчеркивает сохраняющиеся проблемы с возвратом активов и анонимностью криптовалют. Этот случай служит напоминанием о том, что транзакции в блокчейне можно отследить даже спустя годы бездействия. Причастность к этому делу известного преступника также подчеркивает необходимость тщательной проверки при совершении криптовалютных транзакций.

Ранее сообщалось об ускорении краха биткоина.