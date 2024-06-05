Необратимость перемен— Ерлан Карин о реформах в Казахстане

— Нередко в разного рода публикациях и комментариях поднимается вопрос: «А где же результаты реформ, где обещанные изменения? Где он, ваш Новый Казахстан?»

Во-первых, перемены не происходят в одночасье, невозможно вдруг взять и проснуться в другой стране. Реализация реформ требует колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим. Но перемены происходят. Любая реформа — это кропотливая и сложная работа. И кто бы что ни говорил, Казахстан продолжает идти по пути реформ.

Во-вторых, в нашей стране за последние пять лет произошли не просто какие-то локальные преобразования, а кардинальные системные изменения во многих сферах.

Посудите сами — всего за три года была полностью переформатирована вся политическая система. В результате политических реформ 2019–2021 годов, кульминацией которых стала конституционная реформа 2022 года, в стране значительно укрепились статус и роль государственных институтов. Начал работу Конституционный суд, сокращены полномочия Президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введена смешанная избирательная система, упрощена процедура регистрации партий. Впервые внедрена прямая выборность сельских акимов. По итогам выборов в 2021–2023 годах корпус акимов сельских округов обновился на две трети. В прошлом году в пилотном режиме впервые проведены выборы акимов районов и городов областного значения, которые с 2025 года будут проводиться на постоянной основе. Более того, реформы стали не только уникальным опытом для политической практики Казах­стана, но и новацией для широкого геополитического окружения, запустив новый тренд в регионе, — написал Ерлан Карин.