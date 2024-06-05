Необратимость перемен— Ерлан Карин о реформах в Казахстане
Государственный советник РК Ерлан Карин в своей статье «Консолидация и развитие» рассказал о реформах, принятых в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его мнению, реализация реформ требует времени. Но они действительно изменили политический менталитет нации.
— Нередко в разного рода публикациях и комментариях поднимается вопрос: «А где же результаты реформ, где обещанные изменения? Где он, ваш Новый Казахстан?»
Во-первых, перемены не происходят в одночасье, невозможно вдруг взять и проснуться в другой стране. Реализация реформ требует колоссальных усилий и времени, которое для обычного наблюдателя, не погруженного во все сложности и нюансы, зачастую кажется неоправданно долгим. Но перемены происходят. Любая реформа — это кропотливая и сложная работа. И кто бы что ни говорил, Казахстан продолжает идти по пути реформ.
Во-вторых, в нашей стране за последние пять лет произошли не просто какие-то локальные преобразования, а кардинальные системные изменения во многих сферах.
Посудите сами — всего за три года была полностью переформатирована вся политическая система. В результате политических реформ 2019–2021 годов, кульминацией которых стала конституционная реформа 2022 года, в стране значительно укрепились статус и роль государственных институтов. Начал работу Конституционный суд, сокращены полномочия Президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введена смешанная избирательная система, упрощена процедура регистрации партий. Впервые внедрена прямая выборность сельских акимов. По итогам выборов в 2021–2023 годах корпус акимов сельских округов обновился на две трети. В прошлом году в пилотном режиме впервые проведены выборы акимов районов и городов областного значения, которые с 2025 года будут проводиться на постоянной основе. Более того, реформы стали не только уникальным опытом для политической практики Казахстана, но и новацией для широкого геополитического окружения, запустив новый тренд в регионе, — написал Ерлан Карин.
Не менее важными и своевременными стали реформы в экономической и социально-гуманитарной сферах.
— Претворяются в жизнь важные инициативы и конкретные проекты, нацеленные на повышение благополучия граждан. Результаты этой системной и комплексной работы видны уже сейчас. Более чем в два раза вырос размер минимальной оплаты труда, что позитивно отразилось на доходах около 1,8 млн граждан. Повышены статус и престиж учителей, врачей, ученых, существенно усилена их социальная защита и увеличены зарплаты.
По инициативе Главы государства введена возможность снятия части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения, которой уже воспользовались около одного миллиона граждан. Полным ходом идет реализация масштабных национальных инфраструктурных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которых возводятся сотни школ и медицинских объектов во всех регионах страны.
Но самое главное — реформы бесповоротно поменяли характер общественных отношений, изменился политический менталитет нации, усилилась гражданская активность, выросла степень гражданского участия и солидарности, общественное мнение стало весомым элементом политической жизни. И эти перемены политической культуры носят уже необратимый характер, — считает Госсоветник РК.
Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.