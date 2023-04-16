Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 12:44
Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска Фото: pkzsk.info

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, у поселка Заречный, ранним утром начался перелив воды через трассу республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала РГП «Казгидромет», за сутки вода в реке Есиль у города поднялась на 27 см и достигла уровня в 978 см. Критическая отметка, при которой вода выходит в пойму – 1 050 см. При достижении такого уровня есть риск подтопления дачных участков, располагающихся в низине. Пока наблюдается перелив через дорогу у поселка Заречный.

«В связи с разливом реки на ежегодно затопляемом участке автомобильной дороги М-51 «Границы РФ (на Челябинск) - границы РФ (на Новосибирск)» км 528 пошел перелив через проезжую часть. Ширина - 8 м, длина - 80 м, высота - 5 см. В целях обеспечения безопасного проезда транспортных средств на участке устанавливаются сигнальные столбики, схема объезда и организовано дежурство», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.


Северо-Казахстанская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области