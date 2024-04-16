Перелив талых вод зафиксировали на дорогах в трех областях РК

На 15 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 6200 метров в 3 областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области). Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог РК Галымжан Утенбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Ограничение движения действует в 5 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) общей протяженностью 411 км для всех видов автотранспорта. В частности, в Актюбинской области ограничено движение на участке дороги республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» между городами Кандыагаш и Эмба. В Атырауской области в связи на автомобильной дороге «Мукур-Кульсары» введено ограничение движения между поселком Доссор и городом Кульсары, – рассказал Галымжан Утенбаев на площадке в СЦК.

Он добавил, что в Костанайской области из-за резкого прихода талой воды на реке Желкуар, участок которой находится на нейтральной полосе между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, введено ограничение движения на автомобильной дороге «Подъезд к селу Мариновка».

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды в реке Есиль и перелива талых вод через проезжую части автомобильных дорог введены ограничения движения на 6 участках дорог республиканского значения.

На автодороге «Жезказган-Петропавловск» между селом Амангельдинское и Покровка, а также на участке 952-954 километрах, ограничено движение. Кроме того, введены ограничения движения на автомобильной дороге «Челябинск-Новосибирск» от Мамлютского кольца до кольца 20 микрорайона города Петропавловска, уточнил заместитель председателя.

– Ограничено движение на участке от 3 до 8 километров и на участке от КПП Южный до улицы Караванная Петропавловска на автомобильной дороге «Обход города Петропавловска». Также, ограничено движение на участке автомобильной дороги «Петропавловск-Соколовка-граница Российской Федерации» от села Якорь до КПП Кызылжар. Кроме того, в связи с поднятием уровня воды в реки Есиль ограничено движения на а/д «Жезказган-Петропавловск» между городом Аркалыком Костанайской области и городом Державинском Акмолинской области, – отметил Галымжан Утенбаев.

По информации Минтранспорта РК, с начала паводкового периода на республиканских дорогах зафиксировано 162 случая перелива через дорожное полотно, что привело к ограничениям движения на 9 участках общей протяженностью 618 км. Для предотвращения подтопления населенных пунктов совместно с местными исполнительными органами произведен вынужденный разрыв дорожного полотна для пропуска талых вод на 8 участках протяженностью 70 метров. Также зарегистрированы частичные повреждения 4 мостов в Актюбинской области. На местных автодорогах зарегистрировано 333 случая перелива в 12 областях, ограничения движения введены на 90 участках общей протяженностью 1 238 км.