Талые воды затопили трассу в Алматинской области

В Алматинской области из-за потепления и быстрого таяния снега на автодороге «Кеген-Нарынколь» произошел перелив талых вод через проезжую часть, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 21 марта около 21:00 в результате потепления и быстрого таяния снега на автодороге «Кеген-Нарынколь» на расстоянии 60 км (40 м) и 72 км (40 м) от поселков Кайнар и Текес Райымбекского района произошел перелив талых вод через проезжую часть. Общая длина переливов составляет 80 метров, а высота 10 сантиметров, - проинформировали в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

На этих участках установлена водопропускная одноочковая труба диаметром один метр. Для нормализации ситуации задействованы 10 сотрудников и четыре единицы техники.