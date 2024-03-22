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    00:51, 22 Март 2024 | GMT +6

    Талые воды затопили трассу в Алматинской области

    Перелив талых вод произошел на трассе в Алматинской области
    Фото: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

    В Алматинской области из-за потепления и быстрого таяния снега на автодороге «Кеген-Нарынколь» произошел перелив талых вод через проезжую часть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - 21 марта около 21:00 в результате потепления и быстрого таяния снега на автодороге «Кеген-Нарынколь» на расстоянии 60 км (40 м) и 72 км (40 м) от поселков Кайнар и Текес Райымбекского района произошел перелив талых вод через проезжую часть. Общая длина переливов составляет 80 метров, а высота 10 сантиметров, - проинформировали в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

    На этих участках установлена водопропускная одноочковая труба диаметром один метр. Для нормализации ситуации задействованы 10 сотрудников и четыре единицы техники.

    - Сейчас идет отвод талых вод, установка временных дорожных знаков и очистка проезжей части. Автодорога находится под круглосуточным наблюдением. Ограничений движения нет, - добавили в нацкомпании.

    Теги:
    Дороги Регионы Алматинская область Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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