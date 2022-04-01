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    10:08, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Перекрытие дороги возле площади Республики объяснили в полиции Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео перекрытия дороги возле площади Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети распространяется видео, где на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева стоят военные КАМАЗы, полицейские авто и внедорожник. При этом проезд в сторону площади Республики был перекрыт.

    Департамент полиции города Алматы сообщает, что на указанном участке в рамках расследования уголовного дела проводился следственный эксперимент.

    «Просим граждан не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией», - ответили в пресс-служба департамента полиции.


    Кадры из видео
    Теги:
    МВД РК Дороги Видео Алматы Правоохранительные органы
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