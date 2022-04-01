10:08, 01 Апрель 2022 | GMT +6
Перекрытие дороги возле площади Республики объяснили в полиции Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео перекрытия дороги возле площади Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В сети распространяется видео, где на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева стоят военные КАМАЗы, полицейские авто и внедорожник. При этом проезд в сторону площади Республики был перекрыт.
Департамент полиции города Алматы сообщает, что на указанном участке в рамках расследования уголовного дела проводился следственный эксперимент.
«Просим граждан не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией», - ответили в пресс-служба департамента полиции.
Кадры из видео