Перекрытие улиц не помешало казахстанцам в Гааге проголосовать на референдуме

Голосование началось в 07:00 по местному времени в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Несмотря на проведение в Гааге масштабного спортивного события — юбилейного забега NN City-Pier-City Loop, который ежегодно привлекает десятки тысяч участников и сопровождается временными перекрытиями ряда центральных улиц города, с раннего утра казахстанцы находят возможность прийти на участок и принять участие в голосовании.

Фото: Посольство Казахстана в Нидерландах

По словам участников голосования, участие в референдуме является важной возможностью внести вклад в дальнейшее развитие страны и определить ее будущее.

Ожидается, что в течение дня избирательный участок в Гааге посетят более 120 граждан Казахстана. Среди них — представители казахстанской диаспоры, студенты, казахстанские дипломаты и члены их семей, а также граждане Казахстана, временно находящиеся в Нидерландах.

Голосование на участке № 446 будет продолжаться до 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что студент из Казахстана проголосовал на референдуме в Брюсселе в национальной одежде.