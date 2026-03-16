    18:25, 15 Март 2026 | GMT +5

    Перекрытие улиц не помешало казахстанцам в Гааге проголосовать на референдуме

    В Гааге проходит голосование на участке референдума № 446 при Посольстве Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: Посольство Казахстана в Нидерландах

    Голосование началось в 07:00 по местному времени в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Несмотря на проведение в Гааге масштабного спортивного события — юбилейного забега NN City-Pier-City Loop, который ежегодно привлекает десятки тысяч участников и сопровождается временными перекрытиями ряда центральных улиц города, с раннего утра казахстанцы находят возможность прийти на участок и принять участие в голосовании.

    Фото: Посольство Казахстана в Нидерландах

    По словам участников голосования, участие в референдуме является важной возможностью внести вклад в дальнейшее развитие страны и определить ее будущее.

    Ожидается, что в течение дня избирательный участок в Гааге посетят более 120 граждан Казахстана. Среди них — представители казахстанской диаспоры, студенты, казахстанские дипломаты и члены их семей, а также граждане Казахстана, временно находящиеся в Нидерландах.

    Голосование на участке № 446 будет продолжаться до 20:00 по местному времени.

    Ранее сообщалось, что студент из Казахстана проголосовал на референдуме в Брюсселе в национальной одежде. 

    Арнур Рахимбеков
