Перекресток в Алматы перекроют на один день из-за работ на теплосетях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на день ограничат движение по перекрестку улиц Абиша Кекилбайулы и Токаша Бокина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 21:00 часов 9 апреля в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Токаша Бокина.

«Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия) проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».