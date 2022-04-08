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    17:07, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Перекресток в Алматы перекроют на один день из-за работ на теплосетях

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на день ограничат движение по перекрестку улиц Абиша Кекилбайулы и Токаша Бокина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 21:00 часов 9 апреля в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Токаша Бокина.

    «Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия) проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Алматы
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