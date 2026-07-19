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    Перекресток проспекта Улы Дала и улицы Р1 перекроют на два дня в Астане

    В Астане 19 и 20 июля частично ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    ремонт дорог
    Фото: Акимат Астаны

    Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения вводятся в связи с ремонтом дорожного полотна.

    В Астане пересечение проспекта Улы Дала и улицы Р1 частично закроют из-за ремонта
    Фото: Акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

    Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что семь пригородных автобусных маршрутов изменили движение в столице.

    Также в Астане шесть автобусных маршрутов будут передвигаться по новым маршрутам.

    Астана Перекрытие улиц
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор