Перекресток проспекта Улы Дала и улицы Р1 перекроют на два дня в Астане
В Астане 19 и 20 июля частично ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.
Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения вводятся в связи с ремонтом дорожного полотна.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что семь пригородных автобусных маршрутов изменили движение в столице.
Также в Астане шесть автобусных маршрутов будут передвигаться по новым маршрутам.