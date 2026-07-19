Перекресток проспекта Улы Дала и улицы Р1 перекроют на два дня в Астане

В Астане 19 и 20 июля частично ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат .

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения вводятся в связи с ремонтом дорожного полотна.

Фото: Акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что семь пригородных автобусных маршрутов изменили движение в столице.

Также в Астане шесть автобусных маршрутов будут передвигаться по новым маршрутам.