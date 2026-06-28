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    Перекресток Достык — Сауран частично перекроют в Астане

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о временном ограничении движения на пересечении улиц Достык и Сауран в связи с проведением ремонтных работ, передает Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: аэропорт Алматы

    С 09:00 28 июня до 02:00 29 июня указанный участок будет частично перекрыт.

    На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности и организации движения.

    Перекресток Достык — Сауран частично перекроют в Астане
    Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Кроме того, с 27 июня по 1 июля будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улицам Баршын и Сакена Муканова.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор