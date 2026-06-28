Перекресток Достык — Сауран частично перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о временном ограничении движения на пересечении улиц Достык и Сауран в связи с проведением ремонтных работ, передает Kazinform.

С 09:00 28 июня до 02:00 29 июня указанный участок будет частично перекрыт.

На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности и организации движения.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, с 27 июня по 1 июля будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улицам Баршын и Сакена Муканова.