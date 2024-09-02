Перекосы в ОСМС породили волну фальсификаций – Касым-Жомарт Токаев

Необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан. Об этом сегодня в своем выступлении с Посланием народу Казахстана заявил Президент, передает агентство Kazinform.

— Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине. В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема. Надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации, — заявил Глава государства.

Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему, подчеркнул Президент.

— Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.