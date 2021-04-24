Переименование улиц в Алматы прокомментировали эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют переименовать более 100 улиц. Многие безымянные и улицы со старыми названиями будут теперь носить имена известных писателей, деятелей культуры и искусства, профессоров наук. Насколько это важно для города и страны, рассказали политологи и общественные деятели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела политического анализа Института общественной политики Даурен Базаров заявил, что данный процесс проводится с обязательным учетом мнения населения города на основании заключений ономастических комиссий при акимате и при Правительстве РК.

«Практически все улицы, которые планируется переименовать, ранее не имели конкретного названия и обозначались нумерацией. Предлагаемые названия улиц отражают богатство истории Казахстана и выступают данью уважения известным деятелям ушедшего времени и современности. Среди предложений - присвоить улицам имена известных исторических фигур - полководца Агыбай батыра, поэта Дулата Бабатайулы, народного композитора Мухит Мералыулы. Признанных представителей сферы отечественной науки и культуры - историк Манаш Козыбаев, филолог Кудайбереген Жубанов, журналист Сайын Муратбеков, писатель Дукенбай Досжан и другие. Ряд улиц предлагается назвать именами заслуженных государственных деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие страны в годы независимости: Сафи Утебаев, Узакбай Караманов, Нурлан Каппаров и т.д. Для названий улиц также предложены такие топонимические названия, как Саумалколь, Аулиетау, Кызылтау, средневековое городище Бозок и т.д. Подобное переименование позволяет культивировать бесценное наследие прошлых поколений и популяризировать исторические места Казахстана», - сказал Даурен Базаров.

Писатель, экономист, публицист, телеведущий и общественник Бекнур Кисиков отметил, что переименования улиц - это естественный процесс истории и цивилизации.

«Для меня, как писателя, отрадно, что улицам дается имена писателей. Это очень хорошо. По Алматы много писательских имен, и у меня есть желание снять об этом фильм. Но есть и другая сторона. Не хотелось бы, чтобы переименования политизировались и создавали напряжение в обществе. То есть, переименования все равно должны проходить некоторые общественные обсуждения», - заявил он.

Политолог Эдуард Полетаев отметил, что переименование улиц в Алматы носит технический характер и связано с тем, что город активно расширяется. Он также напомнил, что с 1 мая до конца года будет объявлен мораторий на переименования улиц, районов, площадей и проспектов.

«Большая часть этих улиц, которые будут переименованы, носят проектные названия - №1, №2. То есть, уже заранее было запланировано, что рано или поздно эти улицы с цифровыми наименованиями получат свои названия. То же самое происходило в 2017 году, было переименовано сотни улиц. Но тогда это было связано с тем, что появился новый Наурызбайский район и, чтобы путницы не было, необходимо было поменять улицы, которые носили дублирующие названия с центральными улицами города... Нынешнее переименование в основном связано с Алатауским районом, это тоже относительно новый район… Я посмотрел список (улиц, которые будут переименованы - прим. автора), в основном там названия в честь географических, различных земельноводных объектов, и часть- в честь выдающихся деятелей…», - добавил политолог.

По его словам, переименования этих безымянных улиц важно для самого населения.

Отметим, акимат города совместно с маслихатом планирует переименование более 100 улиц. Документ для публичного обсуждения размещен на сайте «Открытые НПА».

Также еще семь улиц планируется переименовать в Наурызбайском районе Алматы.







