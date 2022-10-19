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Переименование Капшагая в Конаев стало торжеством исторической справедливости – Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 11:02
Переименование Капшагая в Конаев стало торжеством исторической справедливости – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Кунаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа.

Теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе», - сказал Президент.

«Перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития. Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек.

Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому Правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья», - добавил Глава государства.

«Актуальной для области является проблема утилизации мусора. Необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора. Это – важный вопрос.

Поручаю Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы вместе сделаем город Конаев полноценным и привлекательным областным центром. Поручаю Правительству поддержать акимат в решении этих вопросов.

Перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.

В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, «умный» город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус», - продолжил Глава государства.

«Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно.

Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительством будут приниматься конкретные меры», - сказал Президент.

«Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха.

С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаеве Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«В регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90 %. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.

Здесь базируются крупные предприятия, такие как «ФудМастер», «Данон», «Адал», «Райымбек Агро», «Хамле», «Галанс Боттлерз», «Кока Кола», «Кнауф Гипс Капшагай». Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны.

На сегодняшний день в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Конаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу», - продолжил Глава государства на встрече с активом Алматинской области.


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