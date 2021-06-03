Переходу в «желтую» зону помогла массовая вакцинация алматинцев - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat Live на телеканале «Алматы» рассказал о мерах, повлиявших на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. При этом наблюдается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости КВИ в 3,5 раза – с 689 случаев в начале мая до 195 случаев 31 мая.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации на 2 июня город находится в «желтой» зоне. Суточный прирост снизился в 6 раз, с 1,2% до 0,2%. Отмечается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости за последние 7 дней со 100,1 до 92,0 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,7 (передача инфекции менее 1 человека).

Удельный вес симптомных больных в текущем месяце составил 87,6% при прошлогоднем 50%, что свидетельствует о высокой патогенности мутированного штамма COVID-19.

Снижение заболеваемости с 9 марта текущего года обусловлено принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме, а также работой мониторинговых групп; образованием на сегодня более 20% иммунной прослойки в городе (15,4% вакцинированных от всего населения + 5% переболевших). Кроме того, положительное влияние оказало внедрением системы ASHYQ на объектах и систематическая дезинфекция в домах с активными очагами КВИ.

Анализ возрастного состава заболевших КВИ по данным последних двух недель показал снижение заболеваемости среди граждан 40-59 лет еще на 1,3%. Данная тенденция отмечена на предыдущей неделе. Среди лиц старше 60 лет отмечено снижение заболеваемости на 1%, при росте их госпитализации. При этом отмечается увеличение заболеваемости среди детей до 14 лет на 1,2%.

По занятости населения существенные изменения не зарегистрированы: из 6479 больных КВИ больше всего зарегистрировано КВИ среди неработающего населения – 34,7% (2246 человек), работников различных ТОО, ИП, АО – 21% (1349 человек), пенсионеров – 20,8% (1346), школьников – 7,9% (510) и среди детей дошкольного возраста – 5% (327). Общая доля перечисленных категорий населения составила 89,4%.

За последнюю неделю в сравнении с предыдущим при контактах в семьях заражаемость увеличилась на 6,5%. Уровень заражений при контактах с родственниками, соседями, друзьями и по месту работы остались на прежнем уровне.

По вероятным местам заражения заслуживает внимания рост заражений на продуктовых рынках – на 1,5%, во внутриквартальных продуктовых магазинах – на 2,2%, в ТРЦ, ТД – на 1,1%.

На объектах общепита заражаемость снизилась на 1%. Заражения при участии в семейных мероприятиях снизились на 1,5%. Заражаемость на объектах торговли, в банках, почте, ЦОНах, в банях остается практически на прежнем уровне с тенденцией к снижению. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта Ashyq.