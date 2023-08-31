Переход Аркалыкской ТЭЦ с мазута на уголь: в акимате прокомментировали ситуацию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области активно ведется работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону, в том числе и на Аркалыкской ТЭЦ, где вот уже второй год не могут провести пуско-наладочные работы и перейти с мазута на уголь. О том, какая работа проводится, рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, все объекты образования региона готовы к холодам, объекты здравоохранения - на 99%, соцобъекты - на 97%. Жилой сектор готов на 94%.

«В текущем году на проведение ремонтных работ объектов теплоснабжения предусмотрено 18 млрд тенге, в том числе по сетям теплоснабжения 13,7 млрд тенге, по теплоисточникам 4,3 млрд тенге. Также проводится ремонтная компания на теплоисточниках. Из 95 котельных готовы 89 или 94%. В соответствии с графиком завершены ремонтные работы и готовы к отопительному сезону города Житикара и Тобыл», - сообщил А. Гапбасов.

В Костанае из 15 теплоисточников готовы 14. Продолжаются ремонтные работы на водогрейном и парном котлах ТЭЦ2. Данные ремонтные работы, как заверили в профильном ведомстве, не повлияют на начало отопительного сезона и будут завершены до 1 ноября.

В Рудном на ТЭЦ АО «ССГПО» из 4 паровых котлов готовы 2, оставшиеся 2 будут готовы до начала отопительного сезона. Из 5 водогрейных котлов готовы 4, на 1 ремонтные работы также планируется завершить до 1 ноября.

«На ТЭЦ города Аркалык продолжаются пусконаладочные работы. На сегодняшний день выполнены работы по устранению выявленных замечаний (заменены пароперегреватели на паровых котлах № 1,2,3, заменены фундаменты дымососов, установлена дополнительная опора под паропроводом). За 2 недели до начала отопительного сезона будет произведен испытательный запуск котлов.

Также в текущем году проводится капитальный ремонт химводоподготовительной системы»,- сообщил А. Гапбасов.

О том, что ТЭЦ в Аркалыке перейдет с мазута на твердое топливо, стало известно еще осенью 2018 года. На ТЭЦ была произведена реконструкция и запущена она была в сентября 2021 года.

В ноябре прошлого года на ТЭЦ произошла небольшая авария, где была разрушена обмуровка котла. Обрушение, по данным местных властей, не повлияло на здание, на работу паровых котлов и водогрейного котла №4, всего оборудования в целом.

В июне текущего года председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова подвергла критике работу ТЭЦ, отметив, что запущена она была только на бумаге.

После критики Годуновой в Управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области официально прокомментировали ситуацию, опровергнув высказывания Годуновой.