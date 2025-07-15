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    19:36, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Перегруз грузовиков: три измерительные станции запущены в Атырауской области

    Станции позволяют следить за состоянием дорог и не допускать перегруза грузовиков, которые перевозят песок, щебень и другие строительные материалы. Новые системы помогут вовремя выявлять нарушения и уменьшат разрушение дорожного покрытия, передает  агентство Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На территории области установлены три автоматизированные весовые станции (АВС), позволяющие измерять вес транспортных средств в движении и фиксировать нарушения.

    Новые измерительные комплексы начали работу в трёх точках:

    • на канале «Курайлы-Сай» в сельском округе Жарсуат Индерского района;
    • на 7-м километре трассы на въезде в посёлок Индербор;
    • по направлению к посёлку Бесикты, вблизи канала «Соколок», в районе полицейского поста.

    Система автоматически фиксирует общий вес транспортного средства, а также нагрузку на каждую ось (ряд колёс). Это позволяет эффективно контролировать движение тяжёлых грузовиков и предотвращать преждевременное разрушение и износ дорожного покрытия.

    – Автоматизированные весовые станции – современный способ измерения веса транспорта. Эти устройства играют важную роль в сохранении дорожной инфраструктуры области и обеспечении соблюдения законодательных требований в сфере перевозок. Сейчас такие комплексы устанавливаются как на дорогах республиканского значения, так и на ключевых направлениях областного уровня, – рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Хайноллаев.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Грузоперевозки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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