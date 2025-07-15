Перегруз грузовиков: три измерительные станции запущены в Атырауской области

На территории области установлены три автоматизированные весовые станции (АВС), позволяющие измерять вес транспортных средств в движении и фиксировать нарушения.

Новые измерительные комплексы начали работу в трёх точках:

на канале «Курайлы-Сай» в сельском округе Жарсуат Индерского района;

на 7-м километре трассы на въезде в посёлок Индербор;

по направлению к посёлку Бесикты, вблизи канала «Соколок», в районе полицейского поста.

Система автоматически фиксирует общий вес транспортного средства, а также нагрузку на каждую ось (ряд колёс). Это позволяет эффективно контролировать движение тяжёлых грузовиков и предотвращать преждевременное разрушение и износ дорожного покрытия.