Перегруз грузовиков: три измерительные станции запущены в Атырауской области
Станции позволяют следить за состоянием дорог и не допускать перегруза грузовиков, которые перевозят песок, щебень и другие строительные материалы. Новые системы помогут вовремя выявлять нарушения и уменьшат разрушение дорожного покрытия, передает агентство Kazinform.
На территории области установлены три автоматизированные весовые станции (АВС), позволяющие измерять вес транспортных средств в движении и фиксировать нарушения.
Новые измерительные комплексы начали работу в трёх точках:
- на канале «Курайлы-Сай» в сельском округе Жарсуат Индерского района;
- на 7-м километре трассы на въезде в посёлок Индербор;
- по направлению к посёлку Бесикты, вблизи канала «Соколок», в районе полицейского поста.
Система автоматически фиксирует общий вес транспортного средства, а также нагрузку на каждую ось (ряд колёс). Это позволяет эффективно контролировать движение тяжёлых грузовиков и предотвращать преждевременное разрушение и износ дорожного покрытия.
– Автоматизированные весовые станции – современный способ измерения веса транспорта. Эти устройства играют важную роль в сохранении дорожной инфраструктуры области и обеспечении соблюдения законодательных требований в сфере перевозок. Сейчас такие комплексы устанавливаются как на дорогах республиканского значения, так и на ключевых направлениях областного уровня, – рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Хайноллаев.