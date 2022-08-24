Переговоры выведут казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В резиденции Президента Азербайджана «Загульба» состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. После завершения церемонии состоялась встреча лидеров двух стран.

Глава нашего государства поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

«Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве Президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. Сегодня будут обсуждаться очень важные вопросы. По итогам переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень», – сказал Глава государства.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

По завершении встречи состоялась церемония награждения Президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран». Этой награды Ильхам Алиев удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.





Фото: akorda.kz