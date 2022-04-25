Переговоры с РФ о газификации северных и восточных регионов провело Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два варианта газификации северных и восточных регионов страны рассматривает Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с резким ростом внутреннего потребления газа за последние годы и необходимостью модернизации газотранспортной системы, в том числе, и для строительства новых сетей на север и восток, Министерством совместно с QazaqGaz ведется актуализация генеральной схемы. По газификации северных регионов и ВКО мы рассматриваем сейчас два возможных варианта. Первое, наиболее быстро, наверное, проще, который сделать, это газификация с РФ, то есть в связи с тем, что северная и восточная территории находятся непосредственно вблизи РФ», - сказал министр энергетики Болат Акчулаков на Правчасе в Сенате.

Он озвучил расчеты, согласно которым потребление в ВКО, СКО и Павлодарской области составят на первом этапе порядка 2,7 млрд кубометров газа в год.

«Для газификации по этому варианту необходимы маршруты, начиная с Барнаула, Рубцовска, далее на Семей и в Усть-Каменогорск, с ответвлением в город Павлодар. Ориентировочно это составит порядка 1 тыс. км. И вторая линия – Ишим, Петропавловск, Кокшетау – Нур-Султан, то есть соединение его с текущей газовой системой «Сарыарка», протяженность составит примерно 644 км. На сегодняшний день российской стороной проводятся расчеты, мы ожидаем получить их в течение мая и, наверно, к концу второго квартала более конкретные ответы по вопросам цены, по возможностям техническим», - отметил министр.

По его словам, в Москве уже были проведены предварительные переговоры.

«Мы ведем технические переговоры. Также у первого варианта есть подвариант, который подразумевает газификацию путем поставок, в том числе сжиженного природного газа. Такой вариант тоже существует, мы его рассматриваем. Но здесь необходимо отметить, что в таком варианте потребуется строительство значительной инфраструктуры, в связи с тем, что газ сжатый, его нужно будет декомплемировать или регазифицировать. Соответственно, это потребует дополнительных инвестиций», - заключил министр.