Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российско-украинские переговоры продолжаются, вскоре начнется третий раунд. Об этом в понедельник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд», - написал он в своем Twitter .

Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.