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Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

28 Февраля 2022 21:02
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Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российско-украинские переговоры продолжаются, вскоре начнется третий раунд. Об этом в понедельник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд», - написал он в своем Twitter .

Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.


Фото: www.belta.by
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#Россия   #Украина  
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