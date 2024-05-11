Переговоры в Алматы, экспорт подсолнечника в ЕС, волонтеры АНК. Что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан не раз упоминается на страницах зарубежной прессы. Мировые медиа следят за ходом переговоров Азербайджана и Армении в Алматы, которые стартовали 10 мая. СМИ также упоминают о недавней встрече глав государств ЕАЭС, экспорте подсолнечника в страны Евросоюза, а также о многотысячной армии волонтеров АНК. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

The Times of Central Asia: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан выступают за экономическую интеграцию ЕАЭС

8 мая в Москве состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), пишет издание The Times of Central Asia.

В мероприятии, приуроченном к десятой годовщине создания экономической интеграции приняли участие главы государств- участников ЕАЭС и главы государств-наблюдателей - президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем обращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что за относительно короткий период, с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе в Астане десять лет назад сотрудничество сторон внесло большой вклад в развитие экономики Казахстана.

- Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждают макроэкономические итоги десятилетия. Так, торговый оборот Казахстана со странами – участницами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 млрд долларов, а экспорт – более чем в 2 раза, - цитирует медиа выступление Токаева.

В статье отмечается, что Президент Казахстана призвал государства-члены ЕАЭС присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного коридора для взаимодействия с рынками Персидского залива.

Токаев подчеркнул необходимость улучшения торговых связей между Европой и Азией, севером и югом, пишет издание.

Назвав модернизацию и расширение транспортно-логистической инфраструктуры ключевым приоритетом, Президент заявил:

- В Казахстане мы планируем к 2030 году отремонтировать 11 000 и построить более 5 000 километров новых железных дорог. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» построили казахстанский терминал в китайском городе Сиань, который обеспечивает до 40% всех контейнерных перевозок по маршруту «Китай – Европа». Также планируется запустить 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах Казахстана с Россией, Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также на Каспийском море, - цитирует Президента Казахстана The Times of Central Asia.

Report: Армения нацелена на подписание мирного договора

Азербайджанское СМИ Report сообщает, что сторона Армении в переговорах с Азербайджаном в Алматы заявила о своих намерениях на мирный договор. Об этом сказал в своей речи глава МИД Армении Арарат Мирзоян на переговорах 10 мая.

- Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно, - подчеркнул он.

Мирзоян также отметил, что сторонам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора. Более того, он добавил, что можно разблокировать все транспортные коммуникации в регионе.

По информации Report, обе страны разминировали соответствующие участки в рамках делимитации границы и уточнили географические координаты. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах в Алматы. По словам главы МИД, на участке границы сегодня практически завершается установка пограничных столбов.

Daryo: Казахстан увеличил экспорт подсолнечного шрота в ЕС более чем в 2 раза

Как сообщает узбекистанское агентство Daryo, за 8 месяцев 2023-2025 года (июль–февраль), Казахстан прочно удерживает 5-е место среди поставщиков подсолнечного шрота в Европу.

Агентство сообщает, что в июле–феврале 2023-2024 года Казахстан экспортировал в ЕС около 54,4 тысячи тонн подсолнечного шрота (против всего 23,56 тысячи тонн за аналогичный период прошлого сезона). Таким образом, поставки данной продукции увеличились в 2,3 раза. По данным Еврокомиссии, основной объем казахстанского подсолнечного шрота импортировала Дания (29,35 тысячи тонн). Швеция закупила еще 15,6 тысячи тонн, Финляндия — 2,5 тысячи тонн, Латвия — 2,41 тысячи тонн, Эстония — 1,95 тысячи тонн, Германия — 1,57 тысячи тонн, Литва — 1 тысяча тонн.

Как пишет Daryo, по данным Еврокомиссии, в четверку главных поставщиков подсолнечного шрота в ЕС по итогам восьми месяцев текущего сезона вошли Украина, Аргентина, Россия и Молдова.

Также сообщается, что актуальные вопросы развития масложировой отрасли Казахстана и, в частности, перспективы экспорта масличной продукции из РК будут обсуждаться в рамках третьей международной масложировой конференции «FOC 2024: Fats and Oils Conference».

- На конференции соберутся крупнейшие переработчики масличных культур Казахстана, ведущие экспортеры и импортеры, эксперты отрасли, а также руководители профильных министерств, отраслевых союзов и транспортных компаний, - пишет издание.

ТАСС: В Казахстане нефтедобыча вернулась в штатный режим после паводков

Информационное агентство ТАСС сообщает, что в Казахстан возобновил нефтедобычу после паводков. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос «Как сказались паводки на нефтедобыче в стране».

- Было незначительное снижение добычи нефти, порядка 500 скважин было затоплено. В основном это коснулось Актюбинского региона. Но сейчас вода сходит, практически все мероприятия, которые были заранее проведены, показали свою эффективность. Работаем в штатном режиме, —сказал Саткалиев изданию.

Как отметил министр, сегодня в Казахстане нет затопленных нефтедобывающих скважин.

Eureporter: Казахстан объединяется, чтобы справиться с кризисом, вызванным наводнением

В конце марта Казахстан пострадал от серии масштабных наводнений, затронувших десять из семнадцати регионов страны. Несмотря на трагический характер событий, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране удалось объединить народ Казахстана, пишет сайт Eureporter.

- С первых дней наводнения все стали свидетелями активной и слаженной работы собрания. «Центральный и региональный штабы АНК были развернуты в кратчайшие сроки для оказания всесторонней поддержки пострадавшим, — сказал Президент на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Ассамблея еще раз показала на практике, что это не просто символическая организация, а эффективный пропагандист ценностей единства и солидарности нации, важный общественный орган с конституционным статусом.

Как отмечает издание, в целях помощи пострадавшим от наводнения, сейчас проводится масштабная акция «От сердца к сердцу», в рамках которой нуждающимся уже отправили 1,5 тысячи тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. На данный момент в мероприятиях приняли участие 12 тысяч волонтеров.

- Волонтеры сыграли решающую роль в оказании помощи пострадавшим районам и поддержке сообщества в это трудное время. Их самоотверженные действия и преданность помощи нуждающимся были высоко оценены теми, кто пострадал от наводнения, — рассказала исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк.

Кроме того, известно, что Правительство сократит бюджетные расходы в пользу неотложных задач по ликвидации последствий наводнения. Поврежденные дома будут отремонтированы или перестроены там, где это необходимо. Пострадавшие семьи получат единовременную компенсацию, а гражданам будут созданы новые возможности для переселения в районы с лучшими экономическими и экологическими условиями.

- Никто не останется без поддержки. Бюджетные расходы будут сокращены для определения приоритетности неотложных задач по ликвидации последствий наводнений. В стране будет введен режим жесткой экономии государственных средств, - цитирует издание слова Токаева.

Отмечается, что будут приняты меры для предотвращения природных катастроф такого масштаба в будущем. Особое внимание уделят изучению и смягчению последствий изменения климата, а вся система управления водными ресурсами будет реорганизована. В стране построят 15 новых водохранилищ.

По словам Президента, АНК сыграет важную роль в восстановлении страны. Эта Ассамблея отметит свое 30-летие в 2025 году, и до сих пор ее важнейшей ролью было обеспечение прав и свобод всех граждан, независимо от их этнической принадлежности.

- Ассамблея зарекомендовала себя как эффективный инструмент нашей выверенной политики межэтнического согласия и национального единства. Как уникальный гражданский институт, Ассамблея внесла полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Предстоящий юбилей мы будем использовать для разъяснения и популяризации деятельности АНК, а также для вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа, - цитирует Президента Казахстана издание.