KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Переговоры по упрощению виз в ЕС продолжаются — МИД РК

    20 мая в МИД Казахстана сообщили о продолжении переговоров по упрощению визовых требований со странами Шенгенской зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Переговоры по упрощению виз в ЕС продолжаются — МИД РК
    Фото: Unsplash

    Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев, по данному направлению уже состоялись два раунда переговоров.

    — По визовому режиму, вернее, по упрощению визовых требований ведутся переговоры. Уже прошли два раунда переговоров — в декабре в Брюсселе и в феврале в Астане. В ближайшее время ожидается проведение третьего раунда, поэтому мы на пути, процесс идет. Как будут новости, предоставим дополнительную информацию, — сообщил Жетыбаев.

    В ведомстве уточнили, что обсуждаемые меры касаются упрощения процедур для граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону.

    Ранее в МИДе рассказали о главных темах казахско-польского диалога в Астане.

    ЕС Казахстан МИД РК Международные отношения Общество Переговоры Шенгенская виза
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор