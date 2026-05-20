Переговоры по упрощению виз в ЕС продолжаются — МИД РК

20 мая в МИД Казахстана сообщили о продолжении переговоров по упрощению визовых требований со странами Шенгенской зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев, по данному направлению уже состоялись два раунда переговоров.

— По визовому режиму, вернее, по упрощению визовых требований ведутся переговоры. Уже прошли два раунда переговоров — в декабре в Брюсселе и в феврале в Астане. В ближайшее время ожидается проведение третьего раунда, поэтому мы на пути, процесс идет. Как будут новости, предоставим дополнительную информацию, — сообщил Жетыбаев.

В ведомстве уточнили, что обсуждаемые меры касаются упрощения процедур для граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Ранее в МИДе рассказали о главных темах казахско-польского диалога в Астане.