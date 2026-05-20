Казахстан и Польша обсудили сотрудничество в ходе визита делегации

С 18 по 21 мая 2026 года в Астане находится делегация парламентской группы дружбы «Польша – Казахстан» во главе с председателем группы Барбарой Бартущ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, программа визита включает встречи с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти, а также знакомство с ключевыми объектами культурно-гуманитарной и инновационной сферы страны.

По словам официального представителя МИД РК Ерлана Жетыбаева, визит носит содержательный и многоуровневый характер.

— Программой визита предусмотрен ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти Республики Казахстан, — заявил он.

В частности, в Мажилисе Парламента РК прошли переговоры с председателем казахстанской части группы дружбы Снежанной Имашевой, а в Сенате с председателем казахстанской части группы дружбы Андреем Лукиным.

Также состоялась встреча польской делегации с заместителем министра иностранных дел РК Арманом Исетовым, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

— Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития казахско-польского сотрудничества в политической и гуманитарной сферах, — отметил Жетыбаев.

В рамках визита делегация также знакомится с рядом объектов, включая мемориально-музейный комплекс «АЛЖИР», центр искусственного интеллекта «Alem.AI», а также село Петровка Акмолинской области, где проживают представители польской диаспоры.

Как отмечают в МИД, ознакомительная программа направлена на расширение гуманитарных связей и укрепление межкультурного диалога между двумя странами.

