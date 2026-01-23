Переговоры по Украине, встреча в ОАЭ: итоги встречи Путина с американской делегацией

Помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге заявил о том, что встреча была исключительно содержательной, конструктивной и предельно откровенной и доверительной.

Переговоры, основной темой которых стало украинское урегулирование, продолжались около четырех часов. Москва и Вашингтон договорились, что 23 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности.

Стороны, кроме того, обсудили «Совет мира» по Газе, Гренландию и развитие двусторонних отношений, а также договорились поддерживать плотные контакты по другим темам.

ТАСС также пишет, что во встрече с российской стороны участвовали Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Путин принял гостей в представительском кабинете Сенатского дворца Московского Кремля. По словам помощника российского президента, контакты были исключительно содержательными и конструктивными.

— Я бы сказал предельно откровенными и доверительными, — добавил он.

На встрече в Абу-Даби российскую переговорную группу возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, представители России «в ближайшие часы» вылетят в ОАЭ. По словам помощника президента РФ, в состав группы включены «представители руководства министерства обороны». Путин, как сообщил Ушаков, уже дал делегации Москвы «конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора» .

Нынешняя встреча Путина с Уиткоффом стала их седьмым личным контактом. В предыдущий раз российский президент встречался со спецпосланником американского лидера 2 декабря 2025 года. С Уиткоффом в Россию, как и в этот раз, прилетал Кушнер. Переговоры тогда продлились пять часов.

Ранее президент Украины Зеленский анонсировал переговоры США, Украины и России в ОАЭ.