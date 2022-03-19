Переформатирование представительной ветви власти направлено на обеспечение инклюзии – Ольга Калдыбаева
«В своем выступлении на совместном заседании палат Парламента 16 марта текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев указал на необходимость пересмотра порядка формирования верхней палаты Парламента – Сената. Одним из ключевых требований в данном направлении является учет интересов всех групп населения, в том числе по этническому признаку. Согласно предварительным итогам Национальной переписи населения 2021 года, доля казахов составила более 70% от общей численности населения Казахстана. Вместе с тем, в стране проживает значительное количество других этнических групп, наиболее многочисленными из которых являются русские – около 18%, узбеки – более 3%, уйгуры – 1,48%, украинцы – 1,36%, татары – 1,06% и немцы – около 1%. В настоящее время при формировании Мажилиса РК действует квота для представителей Ассамблеи народа Казахстана – в состав депутатов нижней палаты Парламента входят девять ее членов. Предлагаемая Главой государства мера заключается в переносе данной квоты из Мажилиса в Сенат при сокращении с 9-ти до 5-ти человек. Упразднение квоты АНК в Мажилисе видится оправданным как с политической, так и с юридической стороны, поскольку нижняя палата Парламента призвана отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. По словам Президента, при разработке данной меры руководствовались принципом «Лучше меньше да лучше», подчеркивая важность того, что депутатские мандаты в верхней палате Парламента смогут получить различные этнические группы», – сказала О.Калдыбаева.
Депутат отметила, что данные пять депутатских мандатов в Сенате будут предоставляться за счет президентской квоты, которая будет сокращена с 15 до 10, пять из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана. В настоящее время 9 депутатов Мажилиса от АНК не рекомендуются ею, а избираются.
«Предлагаемая мера не только сохранит представленность различных этносов в Парламенте, но и расширит возможности участия различных этносов в процессе принятия решений», – отметила О.Калдыбаева.