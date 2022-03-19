Переформатирование представительной ветви власти направлено на обеспечение инклюзии – Ольга Калдыбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переформатирование представительной ветви власти направлено на обеспечение инклюзии. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ольга Калдыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на совместном заседании палат Парламента 16 марта текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев указал на необходимость пересмотра порядка формирования верхней палаты Парламента – Сената. Одним из ключевых требований в данном направлении является учет интересов всех групп населения, в том числе по этническому признаку. Согласно предварительным итогам Национальной переписи населения 2021 года, доля казахов составила более 70% от общей численности населения Казахстана. Вместе с тем, в стране проживает значительное количество других этнических групп, наиболее многочисленными из которых являются русские – около 18%, узбеки – более 3%, уйгуры – 1,48%, украинцы – 1,36%, татары – 1,06% и немцы – около 1%. В настоящее время при формировании Мажилиса РК действует квота для представителей Ассамблеи народа Казахстана – в состав депутатов нижней палаты Парламента входят девять ее членов. Предлагаемая Главой государства мера заключается в переносе данной квоты из Мажилиса в Сенат при сокращении с 9-ти до 5-ти человек. Упразднение квоты АНК в Мажилисе видится оправданным как с политической, так и с юридической стороны, поскольку нижняя палата Парламента призвана отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. По словам Президента, при разработке данной меры руководствовались принципом «Лучше меньше да лучше», подчеркивая важность того, что депутатские мандаты в верхней палате Парламента смогут получить различные этнические группы», – сказала О.Калдыбаева.

Депутат отметила, что данные пять депутатских мандатов в Сенате будут предоставляться за счет президентской квоты, которая будет сокращена с 15 до 10, пять из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана. В настоящее время 9 депутатов Мажилиса от АНК не рекомендуются ею, а избираются.

«Предлагаемая мера не только сохранит представленность различных этносов в Парламенте, но и расширит возможности участия различных этносов в процессе принятия решений», – отметила О.Калдыбаева.