Переселенцы из Кызылординской области чаще всего выбирают СКО и Костанайскую область

В первом полугодии из Кызылординской области в северные и восточные регионы страны переселились 49 семей, или 190 человек. Об этом сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, передает корреспондент Kazinform.

Большая часть из них выбрала Костанайскую и Северо-Казахстанскую области.

— Программа, направленная на повышение мобильности трудовых ресурсов, была принята в 2013 году. С тех пор 11 переселившихся семей, в составе которых было 29 человек, вернулись обратно в нашу область в связи с семейными обстоятельствами, неблагоприятными погодными условиями и по состоянию здоровья, — сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента Жанар Даулетбаева.

Фото: Региональная служба коммуникаций (РСК)

В регионе ежегодно проводятся ярмарки вакансий, популяризирующие переезд на север. На прошлогодней майской ярмарке было предложено более 8 тысяч рабочих мест, а в текущем году — более 9 тысяч.

— Заключен двусторонний меморандум с Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями. В ходе мероприятия более 200 граждан получили направления на активные меры содействия занятости и постоянную работу. Около 80 жителей города ознакомились с рабочими местами, предложенными работодателями из северных регионов, и выразили намерение переехать, — рассказала представитель департамента.

Стоит отметить, что в качестве государственной поддержки для переселенцев предусмотрены выплаты на переезд, покрытие расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, субсидии для работодателей, направления на краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательских инициатив, а также сертификаты экономической мобильности для покупки жилья.

Как сообщалось ранее, жилье, работа и безвозвратные гранты, предоставляемые в рамках программы добровольного переселения, — это отличная возможность для многих начать новую жизнь.