+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 13 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Переехать временно в хостелы и отели предлагают работникам из области в Алматы

18 Марта 2020 12:20
Поделиться:
Переехать временно в хостелы и отели предлагают работникам из области в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Что будет с работниками, которые проживают в Алматинской области, но приезжают на работу в Алматы, рассказал замакима города Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вопросы по коронавирусу можно задать через мобильное приложение Qoldau 24/7
В ВКО рассказали об эпидемиологической обстановке Житель Туркестана оштрафован за проведение тоя во дворе дома Все коммунальные предприятия в Алматы будут работать

«Предприниматели задают сейчас вопрос по поводу их сотрудников. Часть из них проживает на территории Алматинской области. Мы всем им рекомендуем, если есть возможность, отпускать в оплачиваемый отпуск, а если не получается, то, особенно для продовольственных магазинов, будем оказывать содействие для нахождения временного помещения для проживания их сотрудников. Решим этот вопрос до конца сегодняшнего дня», - сказал замакима.

Он также добавил, что в Алматы из области на работу ежедневно приезжают около 500 тыс. человек. Им также запрещено передвигаться из области в город, поскольку будет теряться режим карантина.

«Мы рекомендуем им остановиться в гостиницах, хостелах, общежитиях города. Сейчас они пустуют, это хорошая возможность переехать им на месяц сюда в город», - добавил он.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Акимат, Безопасность, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив