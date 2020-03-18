Переехать временно в хостелы и отели предлагают работникам из области в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Что будет с работниками, которые проживают в Алматинской области, но приезжают на работу в Алматы, рассказал замакима города Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели задают сейчас вопрос по поводу их сотрудников. Часть из них проживает на территории Алматинской области. Мы всем им рекомендуем, если есть возможность, отпускать в оплачиваемый отпуск, а если не получается, то, особенно для продовольственных магазинов, будем оказывать содействие для нахождения временного помещения для проживания их сотрудников. Решим этот вопрос до конца сегодняшнего дня», - сказал замакима.

Он также добавил, что в Алматы из области на работу ежедневно приезжают около 500 тыс. человек. Им также запрещено передвигаться из области в город, поскольку будет теряться режим карантина.

«Мы рекомендуем им остановиться в гостиницах, хостелах, общежитиях города. Сейчас они пустуют, это хорошая возможность переехать им на месяц сюда в город», - добавил он.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



