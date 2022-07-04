Передвижная выставка музея Жамбыла Жабаева представит 82 экспоната в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Передвижная выставка литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева из Алматинской области прибыла в Атырау. На выставке представлены 82 наиболее ценных экспоната из 3280 предметов, хранящихся в музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они рассказывают о жизненном пути и творчестве одного из самых выдающихся акынов-импровизаторов в истории Казахстана, оставившего огромный след в искусстве айтыса.

«Атыраусцы могут увидеть две домбры акына. Самая старая изготовлена в 1885 году и ни разу не реставрировалась – такого было решение экспертов музея, которые хотели сохранить память о Жабаеве в первозданном виде. Домбра поэта очень легкая, сделанная по народной технологии, когда струны делали из бараньих или козьих кишок. Такая домбра при игре издает удивительный, особый звук. Вторая домбра была изготовлена в 1936 году алматинскими студентами, которые разместили на основании фотографию Жамбыла. Еще один экспонат - вышитый на полотне портрет акына. Эта работа 17-летней девушки из Узбекистана, которая подарила свою уникальную ручную работу Жамбылу Жабаеву в 1938 году. Внимание посетителей привлекают самовар, подаренный акыну солистами Мариинского театра во главе с народной артисткой СССР Галиной Улановой, седло, кувшин, телефон и даже очки Жамбыла», - рассказывает директор литературно-мемориального музея, внучка легендарного акына-импровизатора Салтанат Жамбылова.

Сам музей создан в 1947 году, то есть спустя два года после смерти поэта, и в этом году отмечает свой 75-летний юбилей.

Выставка приурочена ко Дню домбры.

Фото: Литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева