Передовые практики и тренды в урбанистике обсудили эксперты на форуме в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау состоялся первый форум урбанистов Казахстана «URBATHON Atyrau», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Форум организован АО «Казахстанская Жилищная Компания», Ассоциацией Урбанистов Казахстана «Q88» и Атырауским университетом нефти и газа им. Сафи Утебаева, при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и акимата Атырауской области.

Кайрат Бекенов, заместитель акима Атырауской области: «Атырауская область является одной из самых крупных в Республике Казахстан, она формирует треть дохода всей страны, здесь сосредоточены важнейшие экономические, транспортные и торговые узлы. Край стремительно развивается, растет население, и городу необходима трансформация, правильное развитие и рост. Наша задача – сделать город комфортным и дружелюбным для проживания, как для местных, так и для иностранцев».

Спикеры из Казахстана и России, среди которых урбанисты, архитекторы, крупные застройщики и представители акиматов, затронули важные вопросы городского планирования, концепций комплексной застройки городов, экологии, социального сектора и транспортной безопасности г. Атырау, а также вовлечения горожан в принятие решений и построении коммуникации в регионе, развития общественных пространств и безопасном и комфортном планировании улиц.

Рустам Исаев, председатель правления АО «Казахстанская Жилищная Компания»: «Сегодня мы стоим на пороге создания новых стандартов в развитии комфортной городской среды. Урбанисты всего мира солидарны в одном: комплексный подход к застройке городов – это ключ к созданию такого места, в котором люди будут счастливы. Строительство продуманных, экологичных и комфортабельных микрорайонов в Казахстане откроет новую главу в жизни горожан».

В последние годы урбанистика все стремительнее развивается в Казахстане, так как более 60% казахстанцев проживают в городах. В связи с чем, все больше внимания уделяется грамотному городскому и транспортному планированию, развитию городов в сферах экологии, туризма, доступности городской среды для всех граждан, досуговых площадок для отдыха, занятия спортом. Но все еще много вопросов, которые требуют участия каждого, начиная от городских управленцев до жителей.

Ерлан Аукенов, председатель Ассоциации урбанистов Казахстана «Q88»: «Перед всеми нами стоит глобальная задача – задать новые стандарты в развитии больших и малых городов Казахстана. Игнорирование урбанистики, как науки, будет непростительной ошибкой. У нас есть возможность изучить не только опыт других стран, но и совершенные ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем».

В форуме приняли участие порядка 100 специалистов из различных областей, в том числе архитекторы, ландшафтные дизайнеры, социологи, представители университетов и др. К слову, еще одной важной задачей форума являются просветительская, исследовательская и научная работа, а также вопрос внедрения новых образовательных программ и специальностей в области урбанистики.

В планах организаторов проведение подобных форумов во всех городах Казахстана.