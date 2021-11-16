Передавать выделенные на грант средства студентам поручил Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства государственного образовательного гранта должны поступить на счет студента. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следующий вопрос заключается в том, что государство выделяет очень много грантов вузам для обучения молодежи. Сегодня стоимость обучения одного студента составляет около 4 млн тенге. Количество грантов увеличивается с каждым годом. Теперь стоит изменить способ финансирования. Средства должны быть переданы непосредственно обладателю гранта», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.
«То есть студент должен сам оплатить обучение, - пояснил Глава государства. – Это значит, что средства поступят на специальный счет студента. Его нужно потратить только на оплату обучения. Такой подход повышает конкуренцию в сфере получения высшего и послевузовского образования. Также обеспечивает открытость государственного заказа. Это повысит качество образования, повысит ответственность студентов».
Президент РК подчеркнул, что Правительству необходимо тщательно продумать пути реализации этого решения.
- Президент согласился с рекомендациями - политолог о выборах сельских акимов
- Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом
- Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству
- Темпы цифровизации не должны замедляться – Президент
- Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров
- Выступление Главы государства на VI заседании Нацсовета общественного доверия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана