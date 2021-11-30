Передавали воду по цепочке: полицейские спасли двух человек из пожара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Помощь на пожаре оказали полицейские Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на воскресенье в хозпостройке одного из домов в райцентре Тайынше произошло возгорание. Около трех часов ночи столб дыма над спящим городом увидели сотрудники районного отдела полиции Алтынбек Омаров, Мирас Корланов и Таиркан Шарипов, находившиеся на патрулировании в составе комплексных сил полиции.

Они сообщили о происшествии в дежурную часть РОП и в службу пожаротушения, после чего приступили к эвакуации людей. Перепрыгнув через забор, разбудили стуком в окно супружескую чету, проживавшую в доме.

В течение пяти минут на помощь пришли еще два наряда, находившиеся поблизости. До прибытия пожарного расчета стражи порядка и хозяева дома сдерживали распространение огня, с помощью ведер передавая по цепочке воду из колодца.

В сгоревшем сарае погибли куры, остальную живность огонь не тронул, жилое строение также не пострадало. Вскоре подоспевшие огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар.

«В тушении также приняли участие Ерлан Исмаилов, Куанышбек Темирбеков, Анвар Кинжалинов, Алмаз Мулдашев и Айтпай Рахметов. В состав комплексных сил полиции, помимо патрульных полицейских, входят участковые инспекторы и сотрудники других подразделений, заступающие на дежурство. Все они показали хорошую подготовку, умение оперативно ориентироваться и принимать решения в кризисной ситуации», — сообщает исполняющий обязанности начальника ОП Тайыншинского района Аргын Аманбаев.



