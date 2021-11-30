+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Передавали воду по цепочке: полицейские спасли двух человек из пожара в СКО

30 Ноября 2021 21:43
Поделиться:
Передавали воду по цепочке: полицейские спасли двух человек из пожара в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Помощь на пожаре оказали полицейские Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
Трех школьниц сбили в Талгаре: в каком они состоянии Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу

В ночь на воскресенье в хозпостройке одного из домов в райцентре Тайынше произошло возгорание. Около трех часов ночи столб дыма над спящим городом увидели сотрудники районного отдела полиции Алтынбек Омаров, Мирас Корланов и Таиркан Шарипов, находившиеся на патрулировании в составе комплексных сил полиции.

Они сообщили о происшествии в дежурную часть РОП и в службу пожаротушения, после чего приступили к эвакуации людей. Перепрыгнув через забор, разбудили стуком в окно супружескую чету, проживавшую в доме.

В течение пяти минут на помощь пришли еще два наряда, находившиеся поблизости. До прибытия пожарного расчета стражи порядка и хозяева дома сдерживали распространение огня, с помощью ведер передавая по цепочке воду из колодца.

В сгоревшем сарае погибли куры, остальную живность огонь не тронул, жилое строение также не пострадало. Вскоре подоспевшие огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар.

«В тушении также приняли участие Ерлан Исмаилов, Куанышбек Темирбеков, Анвар Кинжалинов, Алмаз Мулдашев и Айтпай Рахметов. В состав комплексных сил полиции, помимо патрульных полицейских, входят участковые инспекторы и сотрудники других подразделений, заступающие на дежурство. Все они показали хорошую подготовку, умение оперативно ориентироваться и принимать решения в кризисной ситуации», — сообщает исполняющий обязанности начальника ОП Тайыншинского района Аргын Аманбаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
Трех школьниц сбили в Талгаре: в каком они состоянии
Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие
Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
3 Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае
4 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
5 654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Читайте также
Телефонный террорист «заминировал» сельскую школу в Жамбылской области
Более 600 бесхозных дачных участков выявили в Петропавловске
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
Девушка погибла после падения с пятого этажа в Костанае
16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив