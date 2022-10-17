17 Октября 2022, 12:00

Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство порядка 200 объектов придорожного сервиса требуется в Казахстане. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вдоль республиканской сети количество объектов придорожного сервиса должно составлять не менее 1900 объектов. На сегодняшний день вдоль республиканской сети расположено 1 701 объектов сервиса, 69% из которых находится в нормативном состоянии»,- сказал Каирбек Ускенбаев

В текущем году, по словам министра, за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство более 60 объектов (АЗС, санитарно-гигиенические узлы) и приведение в нормативное состояние порядка 70 существующих объектов, что позволит довести вышеуказанный показатель до 74%.

«По итогам анализа и согласно нормативным требованиям для обеспечения всей республиканской сети требуется строительство около 200 объектов. При развитии объектов придорожного сервиса мы сталкиваемся с ограничениями по предоставлению земельных участков, так как они сейчас находятся в ведении местных исполнительных органов. Для решения этой проблемы мы предлагаем соответствующую поправку в Земельный кодекс в части передачи земель, расположенных вдоль республиканских дорог от местных исполнительных органов национальному оператору «КазАвтоЖол» и в дальнейшем на конкурсной основе осуществлять передачу потенциальным инвесторам для развития сервиса с последующим выкупом», - добавил Каирбек Ускенбаев.