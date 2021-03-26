Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор рекомендует Антикоррупционная служба

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Марта 2021, 13:16
Передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор рекомендует Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба рекомендует передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в прямом эфире на площадке Агентства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, если обратиться к международному опыту, то в ряде развитых стран функции ветеринарного контроля переданы частично частному сектору, при контроле саморегулируемых организаций. В результате, ветеринарные врачи легально получают достойную оплату за свой труд и качественно выполняют свою работу. Считаем, что Министерству сельского хозяйства необходимо повторно изучить данный вопрос, так как принятие указанных мер значительно сократит коррупционные риски в данной сфере, и повысит качество поставляемых на рынки страны сельхозпродуктов», – сказал Д.Бигайдаров.

Следователь привел в пример ряд приговоров, вынесенных судами по коррупционным делам на прошлой неделе, с 15 по 19 марта.

15.03.2021 года приговором суда №2 города Усть-Каменогорска осуждены: исполняющий обязанности руководителя ГУ «ВКО Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» Куреншинов Б.С. (по ст.366 ч.2 УК РК) к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, равной 6 980 880 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; Табысбаев Е.К. (по ст. 367 ч.2 УК РК) к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки, равной 3 490 440 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; специалист РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд КВКиН МСХ РК» Макулбеков Е.К. (по ст. 368 ч.1 УК РК) к штрафу в размере пятикратной суммы взятки, равной 1 163 480 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. При этом, Куреншинов подозревался в получении взятки в размере 232 696 тенге через посредника Макулбекова, за трудоустройство Табысбаева Е.К. на должность главного специалиста территориальной инспекции г.Курчатова.

В целом, по словам Д.Бигайдарова, в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля отмечается рост коррупционных правонарушений.


Коррупция   Другие государственные органы   Сельское хозяйство   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной