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Передачу транзита власти нужно воспринять как гарант политического процесса – Индира Рыстина

Автор:  
Арайлым Мұрат
23 Ноября 2021, 21:00
Передачу транзита власти нужно воспринять как гарант политического процесса – Индира Рыстина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Передачу транзита власти нужно воспринять как гарант политического процесса. Такое мнение выразила руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый Президент Республики Казахстан является ядром государственности. Нурсултан Абишевич стал гарантом стабильности для народа. Он реализовал социальные трансформации, политические реформы и процессы. Со дня обретения Независимости Елбасы внес непосильный вклад в развитие государства, что несомненно останется в истории страны. Общество понимает, какие важные меры реализованы Первым Президентом, а подрастающее поколение будет знать, как мы обрели Независимость, поэтому, безусловно, имя Первого Президента Независимого Казахстана останется в истории», - отметила эксперт.

По словам спикера, за весь период президентства Елбасы мы смогли сформировать государство с упорной политикой, а в мировом сообществе нас признали равноправным партнером.

«Это является результатом многолетней работы Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Также одно из проявлений трансформации – процесс передачи полномочий Председателя партии «Nur Otan». Это ярко отражает продолжение транзита власти в стране. Наряду с этим Елбасы в своей речи неоднократно отмечал, что в приоритете страны - продолжение политики последовательности. То есть, нужно сохранить государственность, а реализуемые реформы должны найти продолжение. Поэтому передачу транзита нужно воспринять как гарант политического процесса», - добавила Индира Рыстина.


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