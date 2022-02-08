Перед Правительством стоит важная задача по восстановлению экономики страны - Мухтар Джумагазиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на состоявшемся расширенном заседании сегодня озвучил, что перед Правительством стоит важная задача по восстановлению экономики страны. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Мухтар Джумагазиев, передает МИА «Казинформ».

Мухтар Джумагазиев отметил, что сегодня на расширенном заседании Правительства РК было поднято много важных вопросов, касающихся разных сфер жизнедеятельности общества.

«Глава государства на состоявшемся расширенном заседании сегодня озвучил, что перед Правительством стоит важная задача по восстановлению экономики страны, реализации запланированных реформ и снижении инфляции. Страна сегодня переживает сложный период, снизилась деловая активность граждан, но посыл, у нас один. Каждый из нас должен работать на благо страны. Сегодня было поднято много важных вопросов, касающихся разных сфер жизнедеятельности общества. Среди них вопрос утилизационного сбора, как на автомобили, так и на сельхозтехнику. Этот вопрос давно беспокоит особенно сельхозтоваропроизводителей и автомобилистов.

К примеру, в нынешних условиях износ сельхозтехники составляет около 80%. Действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие – растут цены на продукты питания, в том числе на социально значимые продукты, на товары и услуги. Теперь, как было сегодня сказано на заседании Правительства, все средства будут поступать в бюджет государства, пересмотрены ставки утильсбора, как автотранспорта, так и сельхозтехники. Я думаю будет пересмотр в сторону уменьшения, что даст в свою очередь возможность нашим сельхозтоваропроизводителям обновить машинотракторный парк.

Я сегодня полностью поддерживаю инициативу Президента по созданию рабочей группы с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков. Президент справедливо дал поручения в части рационального использования земли, о недопущении её концентрации в одних руках. Действительно такие факты у нас в ряде регионов имеются, когда огромные площади земель сельхозназначения используются нерационально или вовсе не используются, и в дальнейшем они превращаются в залежи.

В этом году депутатами Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий инициирован законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ». Действительно для личных подсобных хозяйств, особенно в южных регионах ощущается острый недостаток пастбищных угодий, а имеющиеся в основном деградированные. Поэтому главным вопросом является рациональное использование имеющихся угодий. Некоторые полномочия предусматривают законопроектом передачу акимам аульных округов, где будут созданы земельные комиссии из числа авторитетных людей села. То есть, чтобы вопросы выделения земель решались в комиссионном порядке. Раньше этим вопросом занимались районные комиссии. А также сокращаются сроки изъятия с двух лет до одного года.

И конечно главным рычагом для решения данной проблемы в этом вопросе является создание сельских кооперативов. Для того, чтобы можно было использовать неиспользуемые, отдаленные отгонные участки для личного подворья», - заключил Мухтар Джумагазиев.

Напомним, сегодня Глава государства выступил на расширенном заседании Правительства РК.