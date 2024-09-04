Перед Парламентом стоят задачи по принятию качественных законов - Маулен Ашимбаев

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Роль Парламента в реализации Послания Президента народу Казахстана». В мероприятии участвовал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании было уделено особое внимание сотрудничеству между Парламентом и экспертами для улучшения законотворческого процесса.

Фото: КИСИ при Президенте РК

Маулен Ашимбаев отметил, что для выполнения задач, поставленных Президентом, необходимо объединение усилий всех государственных и общественных структур. Важно устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой, и, по мнению спикера Сената, главным посылом здесь является призыв «жить по средствам».

- Президент страны поручил Правительству принять действенные меры по рационализации бюджетных расходов и усилению контроля за их эффективностью. Кроме того, поставлена задача повысить эффективность управления Национальным фондом и оптимизировать межбюджетные отношения, которые также требуют совершенствования, чтобы избежать неэффективного использования средств на местах. При этом налоговая политика должна стать инструментом стимулирования качественного экономического роста, – сказал Маулен Ашимбаев.

Также он подчеркнул значимость усиления научно-экспертного потенциала Сената через сотрудничество с независимыми экспертами и научными учреждениями. Такой подход помогает создавать эффективные и актуальные законы.

- Для повышения качества законотворческой работы Сенат активно взаимодействует с научно-экспертным сообществом. Мы всегда стараемся учитывать предложения и идеи экспертов, что способствует разработке эффективных и актуальных законодательных инициатив. Сегодня перед Парламентом стоят задачи по принятию качественных законов, нацеленных на реализацию инициатив Главы государства. Будет активизирована работа в этом направлении, в том числе во взаимодействии с экспертами в рамках Клуба экспертов и других площадок. Уверен, что сегодняшнее обсуждение и обмен мнениями помогут повысить качество законотворческой деятельности Парламента. Мы открыты для ваших предложений по улучшению экспертного обеспечения законодательной деятельности и приглашаем вас к активному участию в деятельности диалоговых и экспертных площадок Сената, – отметил Маулен Ашимбаев.

Фото: КИСИ при Президенте РК

Директор КИСИ Еркин Тукумов прокомментировал несколько тем из Послания. Он подчеркнул необходимость усиления парламентского контроля, особенно над проектами с экологическими рисками, такими как строительство АЭС.

- Как показал телефонный опрос, проведенный по заказу КИСИ, половина опрошенных казахстанцев поддерживают строительство АЭС. В то же время треть опрошенных высказали опасения относительно возможных аварий и их последствий для окружающей среды. Парламентский контроль за строительством и эксплуатацией АЭС позволил бы снизить возможные риски, – отметил он.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай, говоря о налоговой политике, подчеркнула важность разъяснения гражданам о цели сбора налогов.

Фото: КИСИ при Президенте РК

- В регионах гражданами высказывается критика в отношении действующего Налогового кодекса. Чтобы новый Налоговый кодекс позитивно повлиял на развитие предпринимательства необходимо провести максимально прозрачные и открытые обсуждения этого документа, в том числе с участием профильных общественных организаций. Это предотвратит возникновение некоторых несправедливостей в налоговой политике и уменьшит размер «теневого бизнеса. Также необходимо провести максимально развернутую работу по просвещению населения, повышению культуры уплаты налогов. Как известно, бюджет социальной сферы состоит в основном из налоговых поступлений. Нужно донести до людей, за что они уплачивают налоги, как формируется расходная часть бюджета, - сказала она.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых устранение дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой; улучшение инвестиционного климата; раскрытие промышленного потенциала страны; повышение кадрового потенциала и другие.



