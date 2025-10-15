Перед нефтегазовой отраслью стоит задача дальнейшего освоения месторождений — Касым-Жомарт Токаев

Глава государства назвал важным этапом в истории сотрудничества запуск завода смазочных материалов в Алматинской области в 2019 году. По его словам, это первое предприятие в Казахстане, производящее масла, соответствующие самым высоким международным стандартам.

— Отдельно хочу отметить высокий уровень социальной ответственности вашей корпорации, а также усилия в сфере благотворительности. Отрадно, что компания уделяет повышенное внимание развитию человеческого капитала. Тысячи казахстанцев работают на крупнейших нефтегазовых объектах, получая новые знания и навыки, осваивая современные технологии. Их профессионализм, трудолюбие, преданность делу — гордость Казахстана и залог наших будущих успехов. Одним словом, за тридцать лет Казахстан и «Лукойл» прошли большой путь созидательного сотрудничества, — заявил Президент.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что нефтегазовый сектор продолжает играть большую роль в экономике Казахстана. Он считает, что перед отраслью стоит задача дальнейшего освоения действующих месторождений.

— Особо важное значение приобрела работа по осуществлению масштабной геологоразведки, запуску проектов по глубокой переработке сырья, цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта и, конечно же, инвестициям в людей, социальную сферу. Уверен, что компания «Лукойл» в полной мере поддерживает указанные приоритеты, и в будущем мы достигнем новых успехов в развитии нашего стратегического сотрудничества. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам компании, вносящим свой вклад в прогресс нашей страны, — сказал Глава государства.

Также в своем выступлении Президент Кахастана сообщил, что «КазМунайГаз» и «Лукойл» приступили к реализации перспективных проектов на Каспийском шельфе.