Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед Казахстаном стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа. Об этом в ходе церемонии награждения вручения государственных наград и премий в Акорде заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша цель - эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам в преддверии Дня Независимости.

Выступая с речью, Глава государства также особо отметил и вклад казахстанцев, специально прибывших для награждения.

«Награждая вас, выражаем признательность всем гражданам, кто внес свой вклад в процветание Казахстана. Вы показали передовой пример настоящего патриотизма, профессиональных навыков и честного труда. Вы являетесь примером подрастающего поколения», - подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.







