Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств – Олжас Бектенов

Первоочередной задачей при определении параметров республиканского бюджета является восстановление сбалансированности государственных финансов. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Поэтому наши дальнейшие действия будут связаны с консолидацией обязательств, активов и в целом всех денежных потоков государства. В этих целях будет продолжена работа по проведению согласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики для качественного, динамичного развития национальной экономики, — сказал Олжас Бектенов.

Также он отметил, что представленный на заседании проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства.

- Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что на заседании Правительства РК был представлен проект Закона «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы».