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    10:46, 27 Август 2024 | GMT +6

    Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств – Олжас Бектенов

    бектенов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Первоочередной задачей при определении параметров республиканского бюджета является восстановление сбалансированности государственных финансов. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Поэтому наши дальнейшие действия будут связаны с консолидацией обязательств, активов и в целом всех денежных потоков государства. В этих целях будет продолжена работа по проведению согласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики для качественного, динамичного развития национальной экономики, — сказал Олжас Бектенов.

    Также он отметил, что представленный на заседании проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства.

    - Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств, — добавил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что на заседании Правительства РК был представлен проект Закона «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы». 

    Теги:
    Бюджет Правительство Правительство РК Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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