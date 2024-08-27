Какие поступления прогнозируются в бюджет в 2025 году, сообщил глава Минфина РК

На заседании Правительства РК был представлен проект Закона «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил министр финансов Мади Такиев, законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании Прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года.

Параметры бюджета соответствуют установленным бюджетным законодательством правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.

- Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. В следующем году планируется привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 2 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9% к ВВП, - уточнил Мади Такиев.

Глава минфина добавил, что расходы бюджета с учетом доходов и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по отношению к 2024 году и составят 25,8 трлн тенге. Бюджет остается социально ориентированным.