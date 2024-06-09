Перед Евро-2024 Германия ввела пограничный контроль

В преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года среди мужчин, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, МВД ФРГ объявило о возможности дополнительных проверок на границах страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

Как пояснила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в пятницу, 7 июня, эта мера является временной и нужна, чтобы «на раннем этапе выявить и остановить насильственных преступников».

Указывается, что контроль осуществляется с 7 июня, в том числе при пересечении границ Германии воздушным или водным путем. Проверка документов у путешественников будет проходить и на границах ФРГ с Данией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, относящихся, как и Германия, к шенгенской зоне.

Контроль на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществляется с октября 2023 года. Эта временная мера была принята в целях борьбы с нелегальной миграцией. С тех пор, по данным властей ФРГ, федеральной полиции удалось пресечь около 36 000 попыток нелегального въезда в Германию и задержать целый ряд лиц, находящихся в розыске, в том числе контрабандистов.

Контроль путешественников на границе Германии с Австрией проводится с осени 2015 года. На время Евро-2024 он также остается в силе.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить на стадионах в десяти городах Германии. Как пояснила Нэнси Фезер, полиция сфокусируется на широком спектре угроз - начиная с исламистского терроризма и вплоть до насилия со стороны футбольных фанатов и кибератак.