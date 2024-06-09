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    21:42, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Перед Евро-2024 Германия ввела пограничный контроль

    Евро-2024
    Фото: idman.biz

    В преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года среди мужчин, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, МВД ФРГ объявило о возможности дополнительных проверок на границах страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

    Как пояснила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в пятницу, 7 июня, эта мера является временной и нужна, чтобы «на раннем этапе выявить и остановить насильственных преступников».

    Указывается, что контроль осуществляется с 7 июня, в том числе при пересечении границ Германии воздушным или водным путем. Проверка документов у путешественников будет проходить и на границах ФРГ с Данией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, относящихся, как и Германия, к шенгенской зоне.

    Контроль на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществляется с октября 2023 года. Эта временная мера была принята в целях борьбы с нелегальной миграцией. С тех пор, по данным властей ФРГ, федеральной полиции удалось пресечь около 36 000 попыток нелегального въезда в Германию и задержать целый ряд лиц, находящихся в розыске, в том числе контрабандистов.

    Контроль путешественников на границе Германии с Австрией проводится с осени 2015 года. На время Евро-2024 он также остается в силе.

    Чемпионат Европы по футболу будет проходить на стадионах в десяти городах Германии. Как пояснила Нэнси Фезер, полиция сфокусируется на широком спектре угроз - начиная с исламистского терроризма и вплоть до насилия со стороны футбольных фанатов и кибератак.

    Теги:
    ЕВРО-2024 Европа Мировые новости Германия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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