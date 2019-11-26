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Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны - Президент РК

26 Ноября 2019 18:10
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Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О внешнеполитических приоритетах Казахстана рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Важнейший приоритет – обеспечение нового уровня «экономизации» внешней политики. Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны», - отметил Глава государства.«Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это, прежде всего, укрепление азиатской и евро-азиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз», - подчеркнул Президент РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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