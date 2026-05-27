Перед Белым домом начали строить арену для турнира UFC

В преддверии мероприятий, посвященных 250-летию независимости США на южной лужайке перед Белым домом началось возведение арены для боев UFC, передает агентство Kazinform.

Мероприятие, получившее название UFC Freedom 250, должно состояться 14 июня, в день 80-летия президента Дональда Трампа. UFC планирует потратить на этот проект около 60 млн долларов.

Construction has begun at the White House for UFC Freedom 250 🇺🇸 #UFCWhiteHouse



SUNDAY | June 14 on @paramountplus pic.twitter.com/ImZK1RgOY1 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) May 26, 2026

В прошлом месяце Трамп заявил журналистам, что на ринге будет достаточно места для 4500 болельщиков, а еще от 50 000 до 100 000 человек смогут наблюдать за боями на «огромных экранах», установленных в парке Эллипс, расположенном к югу от Белого дома.

— Я принимал участие во многих крупных мероприятиях, ни одно из них не вызывало такого интереса, как бой UFC, который состоится прямо у порога Белого дома, — ранее заявил Трамп в Овальном кабинете.

Ожидается, что будет проведено шесть боев. Главным событием станут два боя за чемпионские титулы. Бразилец Алекс Перейра сразится с французом Сирилом Ганом за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, а грузин Илья Топурия встретится с действующим временным чемпионом Джастином Гейтджи в поединке в легком весе.

В прошлом Белый дом принимал спортивные мероприятия и развлекательные соревнования, но шоу UFC станет первым профессиональным спортивным событием, которое пройдет на его территории.

Американский лидер считает главу UFC своим близким другом и относит фанатов этого вида спорта к своему политическому электорату.

Напомним, Трамп еще в октябре объявил дату проведения боя UFC в Белом доме.