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Перед Акордой поднят флаг в честь Дня Первого Президента РК
1 Декабря 2021 16:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед Акордой состоялась торжественная церемония поднятия казахстанского флага в честь Дня Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В честь Дня Первого Президента РК перед резиденцией Акорды состоялась церемония поднятия флага. Для нашей нации нет более священного знака, чем голубой флаг, развевающийся в нашем небе», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook .
По его словам, поднятие флага – это ритуал, который проводится каждый год.
«И в этом году ритуал прошел по всем канонам ежегодной церемонии», - заключил Б. Уали.
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