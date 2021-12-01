+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перед Акордой поднят флаг в честь Дня Первого Президента РК

1 Декабря 2021 16:05
Поделиться:
Перед Акордой поднят флаг в честь Дня Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед Акордой состоялась торжественная церемония поднятия казахстанского флага в честь Дня Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Столица Казахстана – исторические проект Елбасы
Национальный флаг Казахстана поднят на «EXPO 2020 Dubai» Метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента

«В честь Дня Первого Президента РК перед резиденцией Акорды состоялась церемония поднятия флага. Для нашей нации нет более священного знака, чем голубой флаг, развевающийся в нашем небе», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook .

По его словам, поднятие флага – это ритуал, который проводится каждый год.

«И в этом году ритуал прошел по всем канонам ежегодной церемонии», - заключил Б. Уали.




Подписывайтесь на наш канал:

#Дата   #Первый Президент - Елбасы  
Поделиться:
Новости по теме
Столица Казахстана – исторические проект Елбасы
Национальный флаг Казахстана поднят на «EXPO 2020 Dubai»
Метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов
Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента
Популярное
1 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
2 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
3 751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
4 Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
5 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
6 Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге
Читайте также
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Первого Президента
Презентация книги Елбасы «Казахстанский путь» состоялась в Бразилии
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Павлодарец нанес ущерб государству на 827 миллионов тенге
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив