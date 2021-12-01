Перед Акордой поднят флаг в честь Дня Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед Акордой состоялась торжественная церемония поднятия казахстанского флага в честь Дня Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь Дня Первого Президента РК перед резиденцией Акорды состоялась церемония поднятия флага. Для нашей нации нет более священного знака, чем голубой флаг, развевающийся в нашем небе», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook .

По его словам, поднятие флага – это ритуал, который проводится каждый год.

«И в этом году ритуал прошел по всем канонам ежегодной церемонии», - заключил Б. Уали.



